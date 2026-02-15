Размер шрифта
На северо-востоке Москвы потушили крупный пожар

Крупный пожар на складе на северо-востоке Москвы ликвидирован
Пожар в складских помещениях на площади 200 кв. метров ликвидировали в московском Северо-Восточном административном округе. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Пожар ликвидирован в 20:08», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что пожар был локализован в 18:46 по мск. Уточнялось, что произошло частичное обрушение кровли.

До этого мужчина выпал из окна во время пожара в многоэтажке на Пресненском Валу в Москве. Во время возгорания дым и огонь быстро распространились по этажам, поэтому люди вышли на балконы, также поступил и пострадавший. Выжил ли он и в каком состоянии находится, не сообщается.

По данным МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Особенно интенсивное горение замечено на лестнице подъезда с первого по восьмой этаж. Из здания эвакуировали более десяти человек. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье мужчина изрезал собутыльников и поджег квартиру.
 
