Евреи-ортодоксы устроили беспорядки в Израиле

Евреи-ортодоксы напали на женщин-военных в пригороде Тель-Авива
Nir Elias/Reuters

Группа ультраортодоксальных иудеев напала на двух женщин-военнослужащих, после чего устроила беспорядки. Об этом сообщила израильская полиция на своей странице в соцсети X.

В публикации отмечается, что военные Армии обороны Израиля находились в городе Бней-Брак для выполнения служебных обязанностей.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, на них тоже напала группа ортодоксов. Они кидали в представителей правоохранительных органов мусорными баками, перевернули автомобиль и подожгли полицейский мотоцикл.

Для разгона беспорядков были применены спецсредства. По итогам инцидента 23 человека были задержаны, три полицейских получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил действия участников произошедшего. По его мнению, в этой ситуации «речь идет об экстремистском меньшинстве, которое не представляет ультраортодоксальное общество в целом».

В октябре 2025 года около 200 тысяч ортодоксальных евреев вышли на улицы Иерусалима, протестуя против обязательного призыва в армию иудеев.

Ранее в Израиле произошли столкновения между военными и еврейскими поселенцами.
 
