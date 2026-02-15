Военный аналитик рассказал о тяжелых последствиях ударов по западу Украины

Меркурис: ракетные удары России привели к энергокризису по всей Украине

Ракетные удары России вызвали энергетический кризис по всей Украине. Об этом рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис, запись заявления опубликована на его YouTube-канале.

По его словам, целями очередного массированного ракетного удара по Украине стали объекты энергетической инфраструктуры.

«А всего за несколько часов до этого русские нанесли удар ракетой «Кинжал» по крупной электроподстанции на Западной Украине», — рассказал Меркурис.

Он добавил, что данный объект использовался для получения электроэнергии из Евросоюза.

Эксперт подчеркнул, что ситуация с электроэнергией в стране остается «тяжелой», а в Киеве «дела обстоят совсем плохо».

7 февраля Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по транспортной и энергетической инфраструктуре ВПК Украины, работающих в интересах Вооруженных сил Украины.

