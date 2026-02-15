Размер шрифта
В США собираются тестировать мобильный ядерный реактор для военных целей

Пентагон и Минэнерго начнут тестирование мобильного реактора для военных целей
Tanes Ngamsom/Shutterstock/FOTODOM

Министерство обороны США во взаимодействии с министерством энергетики страны начнет тестирование разрабатываемого в военных целях компактного мобильного ядерного реактора. Об этом сообщает Пентагон.

В заявлении ведомства говорится, что реактор откроет значительные возможности для в будущем обеспечения энергетической устойчивости и стратегической независимости оборонного сектора Соединенных Штатов.

В воскресенье реактор нового поколения, который создан компанией Valar Atomics, был доставлен из Калифорнии в в расположенную в штате Юта энергетическую лабораторию Сан-Рафаэль.

По сведениям издания The Washington Times, министерство обороны использовать небольшие мобильные реакторы для производства энергии, не зависящей от местных электросетей, которые могут выйти из строя или превратиться в мишень во время военного конфликта.

15 января стало известно, что NASA и Министерство энергетики США вновь подтвердили совместные планы по разработке ядерного реактора деления для размещения на поверхности Луны.

Ранее США тайно переписали правила ядерной безопасности.
 
