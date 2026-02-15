Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Автор песни о Буратино опроверг получение компенсации за ее звучание на елках

Композитор Рыбников не получил 3 млн рублей за песню о Буратино на детских елках
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Композитор Алексей Рыбников не получил причитающуюся ему по суду компенсацию в размере 3 млн рублей за нарушение авторских прав на песню «Бу-ра-ти-но» из фильма «Приключения Буратино», сообщил он ТАСС.

По словам композитора, суд разобрался в ситуации и «принял решение в соответствии с законом» об авторском праве.

«Но никаких трех миллионов я не получал», — заверил Рыбников.

Он подчеркнул, что урегулированием вопроса о неправомерном использовании его песни занимались профессиональные юристы и Российское авторское общество (РАО).

Рыбников заявил, что в московском ТРК «Меридиан» ежегодно «устраивали новогодний чёс» виде детских елок, на котором музыка его сочинения звучала «с чудовищными искажениями».

«И за это бездоговорное использование мюзикла с 20 музыкальными номерами организаторы получали со зрителей значительные суммы, не платя авторам ни копейки. И никакой трогательной «заботы о малышках». Чистая коммерция», — возмутился композитор.

Нарушителей прав на свою музыку он назвал «пиратами» и «мошенниками», добавив, что российские суды каждый год рассматривают сотни подобных исков.

О том, что суд признал факт нарушения авторских прав Рыбникова на песню «Бу-ра-ти-но» со стороны организаторов новогодних детских праздников в ТРК «Меридиан» и обязал их выплатить композитору более 3 млн рублей, сообщал Telegram-канал Mash.

По его данным, представлявшие интересы композитора юристы подавали исковое заявление с требованием выплатить компенсацию в размере 14 млн рублей. В сообщении канала также утверждалось, что поводом для иска стало использование песни о Буратино в музыкальном рекламном ролике на сайте организатора утренников.

Ранее Рыбников подписал мировое соглашение о своей песне с Apple Music.
 
Теперь вы знаете
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!