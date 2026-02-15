Автор песни о Буратино опроверг получение компенсации за ее звучание на елках

Композитор Рыбников не получил 3 млн рублей за песню о Буратино на детских елках

Композитор Алексей Рыбников не получил причитающуюся ему по суду компенсацию в размере 3 млн рублей за нарушение авторских прав на песню «Бу-ра-ти-но» из фильма «Приключения Буратино», сообщил он ТАСС.

По словам композитора, суд разобрался в ситуации и «принял решение в соответствии с законом» об авторском праве.

«Но никаких трех миллионов я не получал», — заверил Рыбников.

Он подчеркнул, что урегулированием вопроса о неправомерном использовании его песни занимались профессиональные юристы и Российское авторское общество (РАО).

Рыбников заявил, что в московском ТРК «Меридиан» ежегодно «устраивали новогодний чёс» виде детских елок, на котором музыка его сочинения звучала «с чудовищными искажениями».

«И за это бездоговорное использование мюзикла с 20 музыкальными номерами организаторы получали со зрителей значительные суммы, не платя авторам ни копейки. И никакой трогательной «заботы о малышках». Чистая коммерция», — возмутился композитор.

Нарушителей прав на свою музыку он назвал «пиратами» и «мошенниками», добавив, что российские суды каждый год рассматривают сотни подобных исков.

О том, что суд признал факт нарушения авторских прав Рыбникова на песню «Бу-ра-ти-но» со стороны организаторов новогодних детских праздников в ТРК «Меридиан» и обязал их выплатить композитору более 3 млн рублей, сообщал Telegram-канал Mash.

По его данным, представлявшие интересы композитора юристы подавали исковое заявление с требованием выплатить компенсацию в размере 14 млн рублей. В сообщении канала также утверждалось, что поводом для иска стало использование песни о Буратино в музыкальном рекламном ролике на сайте организатора утренников.

Ранее Рыбников подписал мировое соглашение о своей песне с Apple Music.