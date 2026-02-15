Размер шрифта
Стало известно, что обсуждали американцы с европейцами на Мюнхенской конференции

NYT: законодатели США в Мюнхене в основном обсуждали вопрос Гренландии
kovop/Shutterstock/FOTODOM

Американские законодатели рассказали, что тема Гренландии стала преобладающей в их разговорах с европейцами на протяжении всей Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что представители США покинули конференцию с уверенностью в том, что им удалось смягчить напряженность в отношениях Вашингтона и Брюсселя в связи с притязаниями главы Белого дома Дональда Трампа на Гренландию.

Американские законодатели также признали, что действия президента США необратимо изменили отношения с Европой.

14 февраля администрация премьер-министра Дании Метте Фредериксен сообщила, что глава правительства королевства и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредрик Нильсен провели успешные переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В заявлении подчеркивалось, что сторонам удалось достичь некоторых договоренностей и что работа будет продолжена в соответствии с ними.

Ранее российский дипломат рассказал, к чему может привести «Гренландский кризис».
 
