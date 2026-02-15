Названы главные соперницы фигуристки Петросян на Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала основных соперниц российской фигуристки Аделии Петросян, которая выступит в женском одиночном катании на Олимпиаде, передает «Советский спорт».

«Просто хочется, чтобы Аделия хорошо выступила, показала свой максимум, показала то, над чем так долго работала. Мы всей страной за нее болеем. Среди фавориток будут американки и японка — Эмбер Гленн, Алиса Лью, Каори Сакамото. И Аделия Петросян. Основная борьба будет среди этих девочек», — сказала Радионова.

Соревнования среди женщин на Олимпиаде начнутся 17 февраля, когда фигуристки представят свои короткие программы. По итогам жеребьевки, прошедшей 15 февраля, Петросян выступит под вторым номером.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Ранее Петросян пропустила первую тренировку на Олимпиаде в Милане.