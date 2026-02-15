Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Эрдоган отложил визит в ОАЭ

Эрдоган отложил визит в ОАЭ 16 февраля из-за болезни Аль Нахайяна
IMAGO/Turkish presidency apaim/Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган отложил свой визит в ОАЭ, запланированный на 16 февраля, из-за болезни президента эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщается на сайте канцелярии турецкого лидера.

В публикации отмечается, что Эрдоган и Аль Нахайян пообщались по телефону.

«Выразив свою скорбь по поводу проблем со здоровьем, с которыми столкнулся президент ОАЭ Аль Нахайян, Эрдоган пожелал ему скорейшего выздоровления», — говорится в публикации.

Турецкий лидер также заявил, что посетит ОАЭ позже, когда будет назначена новая дата.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Эрдоган готовит сына в качестве преемника. Согласно материалу, 44-летний Билал Эрдоган постепенно становится заметной фигурой: он сопровождает отца в зарубежных поездках, участвует в подборе чиновников и формирует сеть лояльных сторонников внутри правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции.

Ранее в Турции задержали главного конкурента Эрдогана на выборах президента.
 
Теперь вы знаете
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!