Эрдоган отложил визит в ОАЭ

Президент Турции Тайип Эрдоган отложил свой визит в ОАЭ, запланированный на 16 февраля, из-за болезни президента эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщается на сайте канцелярии турецкого лидера.

В публикации отмечается, что Эрдоган и Аль Нахайян пообщались по телефону.

«Выразив свою скорбь по поводу проблем со здоровьем, с которыми столкнулся президент ОАЭ Аль Нахайян, Эрдоган пожелал ему скорейшего выздоровления», — говорится в публикации.

Турецкий лидер также заявил, что посетит ОАЭ позже, когда будет назначена новая дата.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Эрдоган готовит сына в качестве преемника. Согласно материалу, 44-летний Билал Эрдоган постепенно становится заметной фигурой: он сопровождает отца в зарубежных поездках, участвует в подборе чиновников и формирует сеть лояльных сторонников внутри правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции.

Ранее в Турции задержали главного конкурента Эрдогана на выборах президента.