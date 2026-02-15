«Выживем ли мы?»: Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос выживания Украины как независимого государства остается открытым. По его словам, непрекращающиеся удары России по объектам критической инфраструктуры поставили столицу страны на грань катастрофы. Одновременно с этим США давят на Украину, пытаясь завершить конфликт на невыгодных для Киева условиях. Ситуацию также усугубляет и конфликт Кличко с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Вопрос выживания Украины как независимого государства остается открытым на фоне усилившихся ударов России по энергетической инфраструктуре и давления со стороны США, которые хотят завершить конфликт на невыгодных для страны условиях. Об этом в интервью газете Financial Times (FT) заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Сейчас вопрос о будущем нашей страны — выживем ли мы как независимое государство или нет — остается открытым», — заявил градоначальник.

Он подчеркнул, что непрекращающиеся удары России по объектам критической инфраструктуры за последние два месяца фактически поставили Киев на грань катастрофы .

Кличко рассказал, что атакам подверглись в том числе три крупнейшие электростанции, которые обеспечивают энергией не только Киев, но и другие регионы. Мэр столицы уточнил, что городским коммунальным службам, в основном, удалось устранить последствия ударов. При этом он описал их работу как игру «прихлопни крота» (имеется в виду аркадная игра, где игрок молотком бьет по вылезающим из нор кротам) с высокими ставками: в результате атак пропадает электричество, отопление и водоснабжение, рабочие восстанавливают подачу, затем РФ наносит новые удары и вынуждает коммунальщиков начинать ремонт с нуля.

По словам Кличко, несмотря на все усилия, Украина по-прежнему сталкивается с общенациональным дефицитом электроэнергии. При этом европейские партнеры отказываются помогать с поставками гуманитарной помощи и генераторов.

Конфликт Кличко и Зеленского

Ситуацию, как отметил мэр украинской столицы, также осложняет его противостояние с президентом Украины Владимиром Зеленским. Весной 2025 года газета The Times писала, что они фактически находятся в состоянии войны. Тогда Кличко обвинил украинского лидера в том, что он использует военные администрации по всей стране для отнятия власти у избранных мэров.

«Напряженность между Кличко и Зеленским вновь обострилась, когда мэр обвинил президента в том, что тот с начала войны отдал приказ о возбуждении около 1600 уголовных дел, которые, по его словам, носят политически мотивированный характер. Кличко заявил, что в суде рассматривались только восемь из этих дел, и вердикты были вынесены лишь по двум из них. Офис Зеленского опроверг эти обвинения. Однако президент выдвинул свои собственные обвинения против мэра», — отметила FT.

В январе Кличко и Зеленский публично поссорились из-за ситуации в Киеве: украинский лидер обвинил мэра столицы в том, что власти города приложили недостаточно усилий для подготовки к ударам. Кличко резко ответил президенту, отметив, что получает «сплошной хейт» в свой адрес. Затем Зеленский заявил, что городские власти потеряли время и теперь на уровне правительства будет исправляться то, что «то не было сделано на уровне города».

В интервью FT Кличко заявил, что «давно повесил перчатки на гвоздь и не хочет драться — особенно со своими соотечественниками», тем самым призвав власти страны к «прекращению огня».

«Цель России — внутренняя дестабилизация. Сейчас единство внутри страны — ключ к нашему миру и свободе», — подчеркнул градоначальник.

Ситуация в Киеве

В ночь на 2 февраля, после конца энергетического перемирия, ВС РФ возобновили удары по украинской инфраструктуре. Минобороны России неоднократно заявляло, что атакует только военные и энергетические объекты Украины, которые используются в интересах ВСУ.

12 февраля Зеленский сообщил, что российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Одессе и Днепре. Ситуацию в столице он назвал сложной. По оценкам Кличко, после атаки в городе без отопления остались 2,6 тыс. домов. К 14 февраля их число сократилось до 2,2 тыс.