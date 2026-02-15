«Выживем ли мы?»: Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы

Вопрос выживания Украины как независимого государства остается открытым на фоне усилившихся ударов России по энергетической инфраструктуре и давления со стороны США, которые хотят завершить конфликт на невыгодных для страны условиях. Об этом в интервью газете Financial Times (FT) заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Сейчас вопрос о будущем нашей страны — выживем ли мы как независимое государство или нет — остается открытым», — заявил градоначальник.
Он подчеркнул, что непрекращающиеся удары России по объектам критической инфраструктуры за последние два месяца фактически поставили Киев на грань катастрофы.
Кличко рассказал, что атакам подверглись в том числе три крупнейшие электростанции, которые обеспечивают энергией не только Киев, но и другие регионы. Мэр столицы уточнил, что городским коммунальным службам, в основном, удалось устранить последствия ударов. При этом он описал их работу как игру «прихлопни крота» (имеется в виду аркадная игра, где игрок молотком бьет по вылезающим из нор кротам) с высокими ставками: в результате атак пропадает электричество, отопление и водоснабжение, рабочие восстанавливают подачу, затем РФ наносит новые удары и вынуждает коммунальщиков начинать ремонт с нуля.
По словам Кличко, несмотря на все усилия, Украина по-прежнему сталкивается с общенациональным дефицитом электроэнергии. При этом европейские партнеры отказываются помогать с поставками гуманитарной помощи и генераторов.
Конфликт Кличко и Зеленского
Ситуацию, как отметил мэр украинской столицы, также осложняет его противостояние с президентом Украины Владимиром Зеленским. Весной 2025 года газета The Times писала, что они фактически находятся в состоянии войны. Тогда Кличко обвинил украинского лидера в том, что он использует военные администрации по всей стране для отнятия власти у избранных мэров.
«Напряженность между Кличко и Зеленским вновь обострилась, когда мэр обвинил президента в том, что тот с начала войны отдал приказ о возбуждении около 1600 уголовных дел, которые, по его словам, носят политически мотивированный характер. Кличко заявил, что в суде рассматривались только восемь из этих дел, и вердикты были вынесены лишь по двум из них. Офис Зеленского опроверг эти обвинения. Однако президент выдвинул свои собственные обвинения против мэра», — отметила FT.
В январе Кличко и Зеленский публично поссорились из-за ситуации в Киеве: украинский лидер обвинил мэра столицы в том, что власти города приложили недостаточно усилий для подготовки к ударам. Кличко резко ответил президенту, отметив, что получает «сплошной хейт» в свой адрес. Затем Зеленский заявил, что городские власти потеряли время и теперь на уровне правительства будет исправляться то, что «то не было сделано на уровне города».
В интервью FT Кличко заявил, что «давно повесил перчатки на гвоздь и не хочет драться — особенно со своими соотечественниками», тем самым призвав власти страны к «прекращению огня».
«Цель России — внутренняя дестабилизация. Сейчас единство внутри страны — ключ к нашему миру и свободе», — подчеркнул градоначальник.
Ситуация в Киеве
В ночь на 2 февраля, после конца энергетического перемирия, ВС РФ возобновили удары по украинской инфраструктуре. Минобороны России неоднократно заявляло, что атакует только военные и энергетические объекты Украины, которые используются в интересах ВСУ.
12 февраля Зеленский сообщил, что российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Одессе и Днепре. Ситуацию в столице он назвал сложной. По оценкам Кличко, после атаки в городе без отопления остались 2,6 тыс. домов. К 14 февраля их число сократилось до 2,2 тыс.