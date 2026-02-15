Размер шрифта
ВСУ обстреляли Белгород, повреждена энергетическая инфраструктура

Гладков сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры Белгорода после обстрела
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу ВСУ, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник отметил, что горожане при атаке не пострадали.

«Предварительно, серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры», — сообщил глава региона.

Он добавил, что аварийные и оперативные службы оценивают масштаб повреждений.

В 22:19 чиновник заявил о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Она действовала около 10 минут.

Вечером 15 февраля из-за удара противника по энергообъектам в Брянской области частично пропали свет и тепло. Отопления и электричества лишить жители в пяти муниципальных образованиях области и частично в Брянске. Все аварийные бригады начали работу, подключают резервные мощности и восстанавливают подачу тепла и света.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.
 
