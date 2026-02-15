Политик объяснил, какой знак Россия дала Европе переносом переговоров в Женеву

Политик Меттан: Россия возвращает Европу в игру, перенося переговоры в Женеву

Перенос переговоров по урегулированию на Украине в Женеву можно считать жестом доброй воли со стороны РФ, заявил ТАСС швейцарский политик, журналист, депутат кантонального парламента города Ги Меттан.

Он назвал будущую встречу первым серьезным случаем с 2022 года, когда в Женеве состоятся «серьезные официальные переговоры» с участием России.

По мнению Меттана, таким образом Москва дает европейцам знак.

«Мы возвращаем их в игру, но также ставим их перед ответственностью: им недостаточно сохранять свою воинственную позицию, поставляя Украине все больше оружия и средств для ведения войны», — сказал политик.

Он добавил, что теперь странам Европы придется приложить усилия для работы «на благо мира».

До этого стало известно, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.

