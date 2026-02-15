Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Политик объяснил, какой знак Россия дала Европе переносом переговоров в Женеву

Политик Меттан: Россия возвращает Европу в игру, перенося переговоры в Женеву
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Перенос переговоров по урегулированию на Украине в Женеву можно считать жестом доброй воли со стороны РФ, заявил ТАСС швейцарский политик, журналист, депутат кантонального парламента города Ги Меттан.

Он назвал будущую встречу первым серьезным случаем с 2022 года, когда в Женеве состоятся «серьезные официальные переговоры» с участием России.

По мнению Меттана, таким образом Москва дает европейцам знак.

«Мы возвращаем их в игру, но также ставим их перед ответственностью: им недостаточно сохранять свою воинственную позицию, поставляя Украине все больше оружия и средств для ведения войны», — сказал политик.

Он добавил, что теперь странам Европы придется приложить усилия для работы «на благо мира».

До этого стало известно, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.

Ранее в Совфеде объяснили, почему переговоры по Украине перенесли в Женеву.
 
Теперь вы знаете
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!