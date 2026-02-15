Размер шрифта
По Москве попытался ударить 19-й дрон

Собянин сообщил о 19-м дроне, сбитом силами ПВО на подлете к Москве
Olga Sokolova/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max о ликвидации еще одного БПЛА противника, летевшего к столице.

Его пост опубликован в 22:41. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки БПЛА.

Таким образом, Москву за воскресенье, 15 февраля, пытались атаковать 19 дронов. Первый налет был зафиксирован в 12:40.

На фоне атак столичные аэропорты Домодедово и Внуково из соображений безопасности вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

По последним данным Минобороны, российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за пять часов уничтожили над восемью регионами России 123 беспилотника ВСУ самолетного типа. С 13:00 до 18:00 на подлете к Москве ликвидировали 15 БПЛА, а остальные дроны нейтрализовали над Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской и Владимирской областями и Московским регионом.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.
 
