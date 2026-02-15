Размер шрифта
Хиллари Клинтон назвала ошибку США

Хиллари Клинтон заявила, что истечение срока ДСНВ является ошибкой США
Julia Nikhinson/AP

СШП не должны были доводить ситуацию по вопросу контроля над вооружениями до того, что истек Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, выступая на мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.

Она заявила, что это является ошибкой. По словам экс-госсекретаря, подписанный в период президентства Барака Обамы договор был серьезным усилием по ядерному сдерживанию. Она отметила, что Российская Федерация предлагала продлить действие указанных в договоре нормативов на год после его истечения, однако США отказались.

Также Клинтон обратила внимание, что нынешняя позиция американской администрации заключается в том, что к переговорам необходимо привлечь КНР и другие ядерные страны. Она подчеркнула, что это придало бы силы возможной договоренности, но в контексте истечения ДСНВ с Россией вызывает беспокойство.

5 февраля истек Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между РФ и США. В российском МИД отметили, что, несмотря на проблемные моменты, соглашение «в целом» работало и сдерживало гонку стратегических вооружений. В сентябре 2025 года Россия предложила, чтобы стороны ДСНВ добровольно ограничили количество вооружений, согласно заложенным в договоре «потолкам», но США не отреагировали на эту инициативу.

Теперь Москва исходит из того, что стороны ДСНВ не связаны какими-либо обязательствами. Россия намерена «ответственно и взвешенно» действовать по вопросам стратегических наступательных вооружений, но «неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам», чтобы не допустить угроз нацбезопасности.

Ранее в США заговорили о ядерной войне после отмены ДСНВ.
 
