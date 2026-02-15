Размер шрифта
Город на северо-востоке Украины обесточен после поражения объекта инфраструктуры

В Конотопе произошел взрыв, поражен объект инфраструктуры
В Конотопе в Сумской области Украины уничтожен объект городской инфраструктуры. Об этом написал в Telegram-канале мэр Артем Семенихин.

С 17:00 чиновник сообщал о налетах на город. По его словам, Конотоп атаковали до 10 беспилотников и баллистические ракеты. В городе был слышен сигнал тревоги и взрыв. Из жителей при налетах никто не пострадал.

«Зима снова, но теперь город без света…Все на генераторах», — говорится в последнем посте Семенихина.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос выживания Украины как независимого государства остается открытым. По его словам, непрекращающиеся удары России по объектам критической инфраструктуры поставили столицу страны на грань катастрофы. Одновременно с этим США давят на Украину, пытаясь завершить конфликт на невыгодных для Киева условиях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский призвал выслать живущих на Западе граждан РФ и их близких.
 
