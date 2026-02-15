Размер шрифта
«Будут бежать сверкая пятками»: в Госдуме возразили генсеку НАТО о победе над Россией

Депутат Журавлев: европейские армии проигрывают украинской
Francois Mori, Pool, File/AP

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что потенциально альянс сможет «выиграть любую битву с Россией». Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» не согласился со словами Рютте. Парламентарий уверен, что европейские армии убегут с поля боя «сверкая пятками».

«Россия на Европу никогда не угрожала напасть, а вот обратно — атаки европейских стран на наши земли — происходило неоднократно. Польша, Франция, Германия — все мы, кстати, прекрасно знаем, чем это всегда заканчивалось: российскими войсками в Варшаве, Париже и Берлине. Можно сколько угодно рассказывать о том, что НАТО победит Россию, пока это просто болтовня», — отметил он.

Журавлев, ссылаясь на публикации западной прессы отметил, что войска НАТО проигрывали украинским на учениях.

«Как только дойдет до дела, уверен, что бежать эти европейские армии, как прежде не раз бывало, будут, сверкая пятками. Они, судя по публикациям западной прессы, даже ВСУ на учениях проигрывают, что уж говорить о реальных боевых условиях и российской армии, которую сейчас, без преувеличения, можно назвать лучшей в мире», — заключил он.

Ранее стало известно, что Китай усилил поддержку России в конфликте на Украине в 2025 году.
 
