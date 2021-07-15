Москвича задержали за педофилию после суицида падчерицы

Полиция задержала жителя Москвы по уголовному делу о самоубийстве его падчерицы; следствие выяснило, что за год до суицида 39-летний мужчина надругался над 11-летней девочкой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что тело ребенка нашли в сентябре 2018 года под окнами дома на Полярной улице (район Медведково) с травмами, характерными для падения с большой высоты. Следователи выяснили, что годом ранее девочка подверглась сексуальному насилию.

«Сожитель матери в августе 2017 года совершил насильственные действия в отношении ее дочери. Злоумышленник признался в содеянном. Накануне, 14 июля, было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях», — сказал представитель МВД.

Он добавил, что подозреваемый работает охранником в одном из ЧОПов.

Ранее сообщалось, что в Иваново расследуют дело о домогательствах к ребенку на пляже.