Гособвинитель попросил 2 года ограничения свободы блогеру Эдварду Билу из-за ДТП

Гособвинитель в ходе слушаний в Пресненском суде Москвы попросил назначить 2 года ограничения свободы блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль), который спровоцировал массовое дорожно-транспортное происшествие на Смоленской площади. Об этом пишет ТАСС.

«Сторона обвинения просила признать Эдуарда Биля виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств) и назначить ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года», — сказала пресс-секретарь Пресненского районного суда Лела Кокая.

По ее словам, сторона защиты просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

ДТП с участием блогера произошло в апреле 2021 года. Тогда, Эдвард Бил спровоцировал аварию на Садовом Кольце в районе Смоленской площади. В результате этого столкнулось пять машин.

Ранее Пресненский районный суд Москвы отказался прекращать дело против блогера.