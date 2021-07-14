Стала известна новая схема обмана российских туристов

Мошенники активизировались в период летних отпусков и разработали новую схему, позволяющую обманывать туристов. Для этого аферисты используют подложные сайты по бронированию жилья, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павла Шуста.

Выяснилось, что злоумышленники регистрируют несуществующий отель на одном из настоящих агрегаторов. Затем они пытаются заполучить деньги от желающих отдохнуть посредством сайта-двойника.

«Мошенники регистрируют несуществующий отель или апартаменты на платформе бронирования и начинают принимать заявки на проживание. После получения первых обращений они связываются с туристами напрямую и просят еще раз подтвердить бронирование, введя данные своей банковской карты на сайте», — объяснил Шуст.

При этом ссылка на оплату за бронирование, отправляемая мошенниками, ведет на фейковую интернет-страницу, напоминающую портал, где выбирали жилье.

«Потребитель может не подозревать, что, вводя данные карты и подтверждая операцию, он в действительно совершает перевод другому лицу — мошеннику», — подчеркнул эксперт.

Когда появляются сомнения, эксперт рекомендует россиянам консультироваться с банком, сервисом бронирования.

Ранее сообщалось, что банки запустят систему против телефонного мошенничества. После запуска пилотной версии проекта АБР представит разработки контролирующим ведомствам вместе с предложениями по изменению законодательства.