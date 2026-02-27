Десятки похищенных сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) украинцев удерживают в бараках на полигоне в Харьковской области, они лишены телефонов, душа и туалета. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

«Родные украинских военнослужащих жалуются, что на полигоне под Харьковом в бараках под замками с 15 февраля содержатся десятки похищенных сотрудниками ТЦК жителей Украины», — говорится в сообщении.

В публикации утверждается, что у мужчин отобрали мобильные телефоны, а также лишили их доступа к душу и санузлам.

22 февраля родственники мобилизованных украинских бойцов провели митинг возле здания ТЦК в Черноморске Одесской области. Отмечалось, что претензии протестующих связаны с тем, что их задержанные родные несколько недель не выходят на связь.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, сроки которой неоднократно продлевались. По данным на январь 2026 года в розыске за уклонение от нее находились 2 млн украинцев призывного возраста.

Власти страны предпринимают жесткие меры для предотвращения уклонения от военной службы: в социальных сетях регулярно появляются видеосвидетельства жестких действий сотрудников ТЦК.

Ранее в Черкасской области Украины сотрудники ТЦК похитили священника.