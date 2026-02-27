Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Стало известно, где сотрудники ТЦК удерживают похищенных украинцев

Северный ветер: десятки похищенных ТЦК украинцев заперты в бараках под Харьковом
Valentyn Ogirenko/Reuters

Десятки похищенных сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) украинцев удерживают в бараках на полигоне в Харьковской области, они лишены телефонов, душа и туалета. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

«Родные украинских военнослужащих жалуются, что на полигоне под Харьковом в бараках под замками с 15 февраля содержатся десятки похищенных сотрудниками ТЦК жителей Украины», — говорится в сообщении.

В публикации утверждается, что у мужчин отобрали мобильные телефоны, а также лишили их доступа к душу и санузлам.

22 февраля родственники мобилизованных украинских бойцов провели митинг возле здания ТЦК в Черноморске Одесской области. Отмечалось, что претензии протестующих связаны с тем, что их задержанные родные несколько недель не выходят на связь.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, сроки которой неоднократно продлевались. По данным на январь 2026 года в розыске за уклонение от нее находились 2 млн украинцев призывного возраста.

Власти страны предпринимают жесткие меры для предотвращения уклонения от военной службы: в социальных сетях регулярно появляются видеосвидетельства жестких действий сотрудников ТЦК.

Ранее в Черкасской области Украины сотрудники ТЦК похитили священника.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!