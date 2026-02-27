Синоптик ответила, когда в Москве растает снег

Спрогнозировать то, когда в Москве полностью сойдет снежный покров, сложно, поскольку в столице выпало очень большое количество снега. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в первой декаде марта осадки не ожидаются, однако, в начале весны такая вероятность существует. Синоптик напомнила, что бывали случаи, когда в марте в город приходили южные циклоны, из-за которых выпадало значительное количество снега.

«Поэтому, если у нас все-таки март месяц обещает быть с положительной аномалией температуры, можно рассчитывать на постепенное таяние этого ранее выпавшего снега. И будем надеяться, что может быть первой декаде апреля от этого снежного покрова мало что останется, но это я имею ввиду Москву, потому что в Подмосковье снега больше, и он лежит очень неравномерно», – заключила Позднякова.

Заведующий метеообсерваторией, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко до этого говорил, что февраль обновил абсолютный рекорд по высоте сугробов в Москве, достигнув 86 см. По его словам, это «стало самым большим значением за последние 72 года».

