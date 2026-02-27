Глава ОП Буданов ушел от ответа на вопрос, будет ли баллотироваться в президенты

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью Al Modon ушел от ответа на вопрос о том, будет ли он баллотироваться на пост главы государства в случае перемирия и проведения выборов.

У него поинтересовались, возможно ли проведение выборов при условии 60-дневного прекращения огня, и будет ли он в них участвовать.

«Моя задача сейчас - наладить эффективный переговорный процесс. Говорить о выборах в нынешних обстоятельствах бессмысленно», — сказал Буданов.

До этого бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сказал, что руководство Украины хочет использовать 60 дней не для подготовки к выборам нового президента, а для того, чтобы перевооружить армию и сфальсифицировать результаты народного волеизъявления. Азаров уверен, что Киев может «нарисовать» любую цифру в поддержку Зеленского.

14 февраля Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что готов провести президентские выборы в стране только при условии двухмесячного прекращения огня. Заявление прозвучало на фоне требований США ускорить мирную сделку и дискуссий о возможных уступках.

Ранее нардепа Гончаренко окрестили «последней скотиной» и обвинили в работе на Россию.