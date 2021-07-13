Пушков оценил требование ЕСПЧ признать однополые браки в России

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не может заставить Россию, как и некоторые страны — члены ЕС, признать однополые браки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это лишь форма давления, которая не будет иметь последствий. Тем более, после принятия поправок в Конституцию, отвергающих произвольные и политизированные трактовки обязательств России перед Советом Европы», — считает сенатор.

По его словам, ЕСПЧ часто выступает как политический, а не правовой институт, который продвигает политические установки и ценности европейской либеральной элиты.

Ранее Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести гражданские партнерства для регистрации отношений однополых пар.

До этого Евросоюз пригрозил Венгрии санкциями из-за закона о «ЛГБТ-пропаганде».