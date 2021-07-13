Глава Крыма объявил о новых ограничениях в республике

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел дополнительные ограничения в работе ночных заведений и фуд-кортов в торговых центрах в шести районах республики. Указ опубликован на портале правительства Республики Крым.

Ограничения касаются оказания услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий, дискотек, работы ночных клубов, концертных и танцевальных залов. Указ вводит ряд запретов и ограничений на территории Симферополя, Симферопольского района, Ялты, Алушты, Феодосии, Судака, Джанкоя, Джанкойского района, Бахчисарая и Бахчисарайского района.

«Продажу билетов Государственным автономным учреждением культуры Республики Крым «Крымская государственная филармония», «Крымское концертное объединение», «Симферопольский государственный цирк имени Тезикова», а также в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов», — говорится в указе.

Общее число заболевших COVID-19 на территории республики приблизилось к 53 тысячам человек.

Ранее стало известно, что в Крыму второй день подряд выявляют рекордное число случаев заражения коронавирусом.