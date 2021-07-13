Песков: подразделения казаков войдут в состав Росгвардии, им выдадут оружие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ряде регионов подразделения казаков войдут в состав Росгвардии, никаких отдельных подразделений создавать не планируется.

По его словам, у Росгвардии хватает своих сил, просто есть регионы, где живет много казаков, и там их будут брать на службу.

Представитель Кремля добавил, что казакам, вошедшим в состав Росгвардии, выдадут оружие.

«Они будут служащими Росгвардии. Почему им не выдавать оружие? Они уже перестанут быть казаками. Де-юре они будут служащими Росгвардии со всеми вытекающими правами и обязанностями», — ответил он на вопрос журналистов.

Полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в конце июня предложил создать в составе Росгвардии отдельные казачьи батальоны. По его словам, важнейшим приоритетом является максимальная интеграция российского казачества в систему государственного управления и государственной службы, а также военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание казачьей молодежи.

Президент России Владимир Путин положительно оценил идею создать в Росгвардии отдельные казачьи подразделения.