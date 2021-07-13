В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

В Москве и Московской области во вторник, 13 июля, объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за высоких температур. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что температура в Москве и Подмосковье в этот день будет выше нормы на семь и более градусов. Предупреждение в столице действует с 10 часов 13 июля до 10 часов 15 июля, в области — до 9 часов 15 июля.

Также из-за пожароопасности до 21.00 среды действует желтый уровень погодной опасности. В Московской области пожароопасность четвертого класса.

Ранее синоптик предупредил о рекордной жаре в Москве.