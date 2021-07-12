В Германии число получивших две дозы вакцины превысило число непривитых

В Германии число тех, кто получил обе дозы препарата от коронавируса, превысило число тех, кто не вакцинировался. Об этом сообщил телеканал «Эн-тэ-фау».

Отмечается, что 42,6% населения получили оба укола, 41,5% жителей — ни одной дозы. Кроме того, еще 15,8% немцев ждут второй прививки.

В Германии коронавирусом заразились 3 743 732 человек, скончался 91 241 пациент.

Ранее эксперт предупредил о новой волне COVID-19 в Чехии. Ведущий эпидемиолог республики Роман Прымулу считает, что страна в настоящий момент находится на пороге новой волны эпидемии коронавирусной инфекции.

По его словам, ограничения, ранее введенные из-за ситуации с COVID-19, сняли преждевременно.Также Прымула обратил внимание, что на распространение вируса влияет множество контактов между людьми.