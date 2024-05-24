«Дикая Мята» назвала главных хедлайнеров фестиваля в 2024 году

Рэпер Хаски, певец Zoloto, а также группа The Hatters выступят на фестивале «Дикая мята» в 2024 году. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба мероприятия.

Фестиваль пройдет с 14 по 16 июня на поле в Тульской области. В первый день на сцене Sirena выступит Хаски, группы «Операция Пластилин», Polnalyubvi, а закроет вечернюю программу коллектив The Hatters. На следующий день зрителей порадует Вячеслав Бутусов с хитами «Nautilus Pompilius», певец Антоха МС, Нейромонах Феофан, Найк Борзов и другие артисты. В воскресенье — день закрытия — на сцене появятся «Инкогнито», «Несладко», Алена Швец, «Дайте Танк (!)», Green Apelsin и Zoloto.

На три дня территория фестиваля превратится в большой музыкальный город с шестью сценами, фудкортом, территорией красоты и здоровья Green Age, палаточными лагерями, гостиницей, ярмарками и спортивными площадками. Для гостей с детьми будет работать комната матери и ребенка. Для юных меломанов организуют детский сад, развлекательные зоны и пригласят аниматоров.

В программе фестиваля — более 100 выступлений за три дня.

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