Тело женщины в хозяйственной сумке нашли в подмосковной многоэтажке

Тело женщины в хозяйственной сумке обнаружили в пожарном отсеке многоэтажки в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного главка СК РФ.

Согласно информации следствия, тело женщины было найдено 11 июля, ее личность пока не установлена.

Следователи и криминалисты изъяли с места происшествия нож и другие предметы. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая определит точную причину смерти. В настоящее время правоохранители разыскивают причастных к преступлению.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст.105 УК РФ — «Убийство»).

Ранее сообщалось, что жители Новосибирска несколько часов купались в водохранилище рядом с телом погибшего.