В Австралии пожилая женщина скончалась после вакцинации AstraZeneca

На юге Австралии 72-летняя женщина скончалась после того, как она получила вакцину от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщает News.com.au.

Отмечается, что пациентка умерла от тромба.

По словам премьер-министра Южной Австралии Стивена Маршалла, Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) подтвердила, что выявленный у женщины тромбоз с синдромом тромбоцитопении мог появиться в результате вакцинации. При данном диагнозе, который является очень редким, у людей появляются значительных размеров тромбы с низким количеством тромбоцитов, отметили в TGA.

По словам Маршалл, женщина получила первую дозу препарата от коронавируса 24 июня. Ее доставили в Королевскую больницу Аделаиды 5 июля, она скончалась в течение часа.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее признана первая смерть после прививки от коронавируса.