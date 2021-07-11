Вакцина «КовиВак» закончилась в Москве за сутки

Вакцина «КовиВак» закончилась в Москве, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На баннере, информирующем, где можно пройти вакцинацию, появилась запись: «Вакцины «КовиВак» нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России».

Накануне в столицу поступила новая партия препарата — в ограниченном количестве, без записи. Вакцину можно было сделать в 14 пунктах. При этом в каждом было не более 850 доз.

До этого «КовиВак» закончился в Москве 28 июня. Кроме того, в столице до сих пор нет и еще одной отечественной вакцины — «ЭпиВакКорона». Перебоев нет только со «Спутником V» — привиться этим препаратом можно в 119 центрах вакцинации в городских поликлиниках, в торговых центрах и других общественных местах, в павильонах «Здоровая Москва» и парках.

«КовиВак» — препарат, разработанный специалистами Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН. Из биоматериала первых пациентов больницы «Коммунарка» они выделили РНК коронавируса, создав так называемую цельновирионную вакцину. В ее составе — «убитый» вирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств. При этом организм, реагируя на препарат, дает иммунный ответ.