Россия выдала Германии подозреваемого в подрыве гранаты у развлекательного заведения

Российские правоохранители передали полиции Германии гражданина Азербайджана, подозреваемого в подрыве гранаты у входа в развлекательное заведение. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «Интерфакс».

«Сегодня в московском аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова состоялась передача представителям правоохранительных органов Федеративной Республики Германия гражданина Азербайджанской Республики Эльшада Азизова, также известного как Ельшад Гуламмирзаев», — сказала она.

По словам Волк, в международном розыске мужчина находился по запросу комиссариата полиции немецкого города Саарбрюккен. Власти ФРГ обвиняют Азизова в попытке убийства: в 2016 году он взорвал ручную гранату рядом с входом в развлекательное заведение, где в это время находились люди.

Также в июне 2018 года в Нижнем Новгороде обвиняемый был задержан по подозрению в двух грабежах, за которые впоследствии получил 3,5 года колонии общего режима. После отбытия наказания его передали немецкой стороне.

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