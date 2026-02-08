Гуменник выступит первым в короткой программе на Олимпиаде-2026

Российский фигурист Петр Гуменник заявлен для выступления под первым номером в короткой программе в личном турнире на Олимпийских играх в Италии. Об этом стало известно из опубликованного стартового листа соревнований.

Мужской турнир начнется 10 февраля. Гуменник выйдет на лед в 20:38 по московскому времени.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Фигурист прибыл на Олимпийские игры 7 числа, об этом стало известно несколько позднее информации о проблемах с авторскими правами.

Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету. Позднее в тот же день стало известно, что катать короткую программу фигурист будет под композицию «Waltz 1805» композитора Эдгара Акопяна.

Ранее тренер Гуменника Вероника Дайнеко заявила, что мужчина не должен истерить.