У берегов Пхукета затонул контейнеровоз с опасными веществами

Контейнеровоз с 290 морскими контейнерами на борту, 14 из которых содержат опасные вещества, затонул у берегов Пхукета, из-за вылившегося в море бункерного топлива образовалось мазутное пятно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр администрации провинции Пхукет.

В публикации отмечается, что корабль Sealloyd Arc водоизмещением 4 339 тонн под флагом Панамы затонул в близи острова Ко Кео Ной.

Из 290 морских контейнеров 14 содержат опасные вещества. Большая часть из них затонула вместе с судном, часть контейнеров находится на плаву в районе катастрофы.

До этого сообщалось, что два теплохода столкнулись в акватории Финского залива. В МЧС подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. Загрязнений окружающей среды зафиксировано не было. В настоящее время члены экипажей двух теплоходов оценивают ущерб, причиненный судам в результате столкновения. Ожидается, что после завершения проверки «Галифада» и «Аэолиан Форчун» продолжат свои рейсы.

Ранее в Румынии затонула баржа с 1100 тоннами химических удобрений.