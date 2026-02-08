Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

«Снежинка на огромном айсберге»: Захарова прокомментировала эффект от дела Эпштейна

Захарова назвала дело Эпштейна символом «доминанты зла» западных элит
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Дело американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении несовершеннолетних, стало не историей про «мифические заговоры», а символом «доминанты зла». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«Это было именно доминантой зла, это было для расширения границ дозволенного человечеству. Мы не знаем ничего о западной элите. И это только маленькая снежинка на огромном айсберге, это не верхушка айсберга», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что дело Эпштейна стало историей про заговор людей, находящихся у власти в разных странах мира и при международных организациях, а также про их влияние на мировые финансовые, экономические процессы. Люди, попавшие в файлы Эпштейна, имея многомиллиардные средства, могли найти возможность удовлетворять свои специфические нужды, подчеркнула представитель МИД.

В январе 2024 года были впервые опубликованы файлы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк раскрыл более 150 имен, связанных с процессом. 30 января 2026 года была обнародована последняя часть файлов — более 3 млн страниц документов, свыше 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. фотографий.

8 февраля стало известно, что глава аппарата премьера Британии Морган Максуини подал в отставку из-за скандала с назначением друга финансиста Джеффри Эпштейна послом в США. Речь идет о Питере Мандельсоне. В начале месяца экс-дипломат покинул ряды правящей Лейбористской партии после того, как выяснилось, что он делился конфиденциальной информацией с Эпштейном.

Ранее в новых документах нашли интимные аномалии Эпштейна.
 
Теперь вы знаете
Треть детей в России рискуют сердцем из-за повышенного холестерина. Кому нужно его мониторить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!