Дело американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении несовершеннолетних, стало не историей про «мифические заговоры», а символом «доминанты зла». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«Это было именно доминантой зла, это было для расширения границ дозволенного человечеству. Мы не знаем ничего о западной элите. И это только маленькая снежинка на огромном айсберге, это не верхушка айсберга», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что дело Эпштейна стало историей про заговор людей, находящихся у власти в разных странах мира и при международных организациях, а также про их влияние на мировые финансовые, экономические процессы. Люди, попавшие в файлы Эпштейна, имея многомиллиардные средства, могли найти возможность удовлетворять свои специфические нужды, подчеркнула представитель МИД.

В январе 2024 года были впервые опубликованы файлы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк раскрыл более 150 имен, связанных с процессом. 30 января 2026 года была обнародована последняя часть файлов — более 3 млн страниц документов, свыше 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. фотографий.

8 февраля стало известно, что глава аппарата премьера Британии Морган Максуини подал в отставку из-за скандала с назначением друга финансиста Джеффри Эпштейна послом в США. Речь идет о Питере Мандельсоне. В начале месяца экс-дипломат покинул ряды правящей Лейбористской партии после того, как выяснилось, что он делился конфиденциальной информацией с Эпштейном.

Ранее в новых документах нашли интимные аномалии Эпштейна.