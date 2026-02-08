Размер шрифта
В Коми несколько школ ушли на карантин из-за вспышек инфекции

«Комиинформ»: четыре школы в Сыктывкаре ушли на карантин из-за болезни учеников
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Несколько школ в Сыктывкаре временно закрылись из-за вспышек инфекционных заболеваний, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на родительские чаты. В частности, с 9 февраля уходит на карантин Коми национальная гимназия.

Меры приняты по постановлению главы республиканского управления Роспотребнадзора на семидневный срок «с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний», пишет издание.

Также с 9 февраля закрывается школа №21, пишет Telegram-канал «Сыктывкар №1», публикуя в подтверждение скриншот сообщения из родительского чата.

До этого на карантин ушли сыктывкарские школы №22 и №35. В пресс-службе городской администрации уточнили, что они останутся закрытыми «до особого распоряжения». В школе №22 из-за введенных ограничений отменили традиционный вечер встречи выпускников. В школе №35 причиной карантина стала вспышка кишечной инфекции.

По данным Telegram-канала Baza, источником заражения могло стать мясо из школьной столовой, не прошедшее достаточную термическую обработку. Жалобами на питание, после которых у детей якобы появились симптомы пищевого отравления, поделились родители учеников.

В конце января по той же причине вводили карантин в школах №25 и №26. С 4 февраля после дезинфекции и других профилактических мероприятий обе открылись снова.

Ранее у мойщицы посуды в столовой петербургской школы обнаружили туберкулез, но карантин вводить не стали.
 
