«Есть импульс»: глава МИД Украины оценил мирные переговоры с Россией

Сибига заявил об импульсе в переговорах с Россией по Украине
Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью Reuters заявил об «импульсе» в переговорах о мирном урегулировании с Россией.

Министр заявил, что решить осталось «наиболее деликатные и сложные» вопросы. Однако они должны быть рассмотрены на уровне президентов.

«По моей оценке, у нас есть импульс, это правда», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что нужно нарастить и активизировать мирные усилия и республика готова к ускорению этого процесса.

На этой неделе делегации России, США и Украины провели переговоры по урегулированию конфликта Москвы и Киева на трехсторонней встрече в Абу-Даби. Сторонам удалось договориться об обмене военнопленными, обсуждали также вопрос территорий и механизм прекращения огня. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры «подробными и продуктивными» и анонсировал их продолжение в ближайшие недели.

Ранее Зеленский заявил о требовании США достичь мира к лету.
 
