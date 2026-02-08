Гуменник упал с четверного прыжка во время вечерней тренировки на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник вышел на тренировку произвольной программы на Олимпиаде в Италии.

В ходе прогона программы Гуменник начал с успешного четверного флипа, но затем упал при попытке выполнить четверной лутц. После этого ему удались четверной риттбергер, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, комбинация из четверного сальхова и двух двойных акселей, а также тройной аксель и тройной лутц в каскаде с тройным риттбергером. Вне прогона программы фигурист также чисто исполнил четверные риттбергер, лутц и флип.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Фигурист прибыл на Олимпийские игры 7 числа, об этом стало известно несколько позднее информации о проблемах с авторскими правами.

Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету. Позднее в тот же день стало известно, что катать короткую программу фигурист будет под композицию «Waltz 1805» композитора Эдгара Акопяна.

