«Это миф, что к нам плохо относятся»: Непряева об отношении иностранцев к россиянам на Играх

Российская лыжница Дарья Непряева опровергла слухи о негативном отношении иностранных спортсменов к россиянам на Олимпийских играх в Италии. Ее слова передает Sport24.

«Лично у меня очень хорошие отношения. Все с нами приветливы. То, что спортсмены из других стран к нам плохо относятся, — это миф. Наверное, это те, кто сами… Просто есть очень много российских спортсменов, которые даже на соревнованиях внутри страны делают лицо кирпичом и проходят мимо, никогда не поздороваются. Наверное, из-за них могут думать, что русские неприветливы», — сказала Непряева.

Савелий Коростелев занял четвертое место на Олимпиаде в скиатлоне (10км + 10км). Победителем гонкистал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды.

7 февраля россиянка Дарья Непряева приняла участие в скиатлоне и финишировала на 17-м месте, уступив победительнице гонки Фриде Карлссон из Швеции 3:56.1. При этом во время гонки российская спортсменка допустила падение.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее норвежский лыжник не стал обвинять Коростелева в столкновении во время олимпийской гонки.