В Якутии начали проверку после отказа пилота брать на борт ребенка, летевшего на операцию
Якутская транспортная прокуратура устанавливает причины отказа пилота взять на борт ребенка, летевшего на срочную операцию. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Якутской транспортной прокуратурой организована проверка по размещенным в средствах массовой информации сведениям об отказе пилотом регионального авиарейса в перелете ребенку, летевшему на срочную операцию», — говорится в сообщении.
Ранее в Якутии пилот регионального авиарейса отказался брать на борт девочку с открытым переломом руки, заявив, что с дополнительными пассажирами будет перегруз самолета.
На минувшей неделе 8-летняя девочка, проживающая в якутском селе Томтор, на детской площадке сломала руку. Местные врачи направили ее в Якутск. В тот же день, когда произошел инцидент, был рейс в республику, однако все билеты на самолет были уже раскуплены. Семья девочки решила попытать удачу, однако командир экипажа отказался вести пострадавшую, тогда ей пришлось сутки добираться до Якутска на автомобиле.