Женщина оставила кошку без воды на балконе под солнцем в Петербурге
Жительница Санкт-Петербурга заперла в клетке свою кошку на балконе, оставив ее без еды и воды. Около пяти суток беспомощное животное находилось под палящим солнцем, сообщает издание «Фонтанка».
Инцидент произошел в доме на Гражданском проспекте. Про жестокое обращение добровольцам рассказала одна из местных жительниц.
Оказалось, что хозяйка закрыла кошку на балконе из-за криков.
Прибывшие спасатели узнали, что хозяйка оставила кошку специально, чтобы не раздражала шумом. По утверждению женщины, избавиться от питомицы ей «сказала вселенная».
Из квартиры добровольцам «Кошкиспас» в скором времени показалась еще одна кошка. Активисты предложили забрать кошек и отвезти их к ветеринару. Для этого потребовалась расписка.
«Просто будьте внимательны и смотрите вокруг себя, вдруг у вас тоже кто-то из соседей таким образом избавляется от животных. Берегите себя и окружающий мир!», — заключили волонтеры.
Ранее четырех котят нашли на месте пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге. Во время тушения погибли двое пожарных, еще двое пострадали, возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора фабрики и его заместителя.