Банки предупредили россиян о схеме мошенничества с «бонусами за вакцинацию»

Представители банков рассказали о новой схеме мошенничества при вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РБК.

Так, злоумышленники распространяют в социальных сетях объявления о бонусах в размере 5 тыс. руб., которые якобы выплачиваются клиентам ВТБ в случае вакцинации. При этом в этих рассылках не говорится, о какой вакцине идет речь.

Похожие объявления находили и специалисты «Лаборатории Касперского». По их словам, своим жертвам мошенники якобы от имени банка предлагают деньги или бонус за прививку от COVID-19. Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные и данные банковской карты, которые нужны грабителям для присвоения чужих денег.

Как отметил заместитель начальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков, эта фишинговая схема в различных интерпретациях распространяется в социальных сетях и мобильных мессенджерах.

По его словам, мошенники также распространяют объявления о продаже поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против коронавируса или о предоставлении услуг по занесению информации о фиктивном факте вакцинации в единую базу данных привитых граждан.

Ранее сообщалось, что IT-специалисты зафиксировали рост числа сайтов-клонов «Госуслуг» для подделки QR-кодов.