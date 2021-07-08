В ВОЗ объяснили, почему не будут называть штамм коронавируса АТ.1 «российским»

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что обнаруженный в России и включенный в список для мониторинга вариант коронавируса АТ.1 не будет назван «российским», так как ни одна страна не должна «подвергаться стигматизации» за то, что выявляет штаммы и информирует о них мировое сообщество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Штамм коронавируса АТ.1 был обнаружен в России в январе 2021 года, ВОЗ наблюдает за ним с 9 июня. В этот список также включены штаммы, обнаруженные в разное время в Бразилии, Великобритании, Индонезии, США, на Филиппинах и в других государствах.

Ранее в ВОЗ заявили, что калифорнийский штамм коронавируса SARS-CoV-2 характеризуется повышенной заразностью, а также меньше восприимчив к антителам, которые вырабатываются после болезни и вакцинации. При этом в последнее время количество случаев заражения этим штаммом снизилось, поэтому ВОЗ на данный момент не расценивает его как реальную угрозу.