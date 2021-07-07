Назван худший паспорт в мире

Швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners подготовила рейтинг «Индекс паспортов мира», результаты которого представили «Известия».

При его составлении сравнивались документы в 199 странах мира. В основе рейтинга лежит индекс свободы перемещения, который указывает, сколько других стран гражданин определенного государства может посетить без оформления визы или в упрощенном порядке ее получения. При составлении рейтинга сравнивался безвизовый доступ к 227 направлениям путешествий.

Паспорт гражданина Афганистана занял

На последнем месте в рейтинге оказался паспорт гражданина Афганистана. Обладатели этого документа могут посещать всего 26 стран. Также государством-аутсайдером стал Ирак. Его жителям доступны для посещения 28 стран.

Лидерами рейтинга являются Япония, Сингапур, Южная Корея и Германия.

Так, для владельцев японских паспортов открыты границы 193 государств мира. Сингапур, у жителей которого есть безвизовый доступ в 192 страны, занял второе место. Тройку поделили Южная Корея и Германия (безвизовый доступ к 191 направлению). Однако на самом деле обладатели паспортов Японии имеют доступ менее чем к 80 направлениям, а документов Сингапура — к 75 направлениям.

Российский паспорт при этом расположился на 51-й строчке рейтинга. Его владельцы могут путешествовать по 119 направлениям без визы.