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Захарова рассказала о причинах закрытия дела в ФРГ о перехвате разговора военных

Захарова: ФРГ хочет замять тему об утечке разговора об ударах по РФ, закрыв дело

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Прекращение расследования дела против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, которое власти ФРГ проводили в связи с перехватом разговора офицеров бундесвера о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту, свидетельствует о стремлении Берлина «замять» историю с утечкой данных. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Завершение расследования в отношении гражданина ФРГ Инго Герхартца для нас означает стремление германских правящих кругов поскорее «замять» неудобную для себя тему», — подчеркнула Захарова.

По ее оценке, немецкие офицеры при обсуждении потенциальных ударов по Крымскому мосту фактически проговорились о планах усилить вовлеченность ФРГ в украинский конфликт. Кроме того, после утечки разговора в марте этого года стала ясна ключевая роль Лондона в планировании ударов по территории РФ.

В начале мая прокуратура Берлина закрыла расследование против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, проводимое в связи с перехватом разговора офицеров бундесвера о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, где высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту.

Ранее в Кремле отреагировали на обсуждение офицерами бундесвера ударов по Крымскому мосту.

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