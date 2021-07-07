ФСБ ликвидировала четыре террористические ячейки в России

Федеральная служба безопасности России ликвидировала четыре ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России)в Челябинске, Уфе и Пензе, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Задержаны четыре главаря и 11 активных участников из числа граждан РФ и стран Центрально-Азиатского региона», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что задержанные вели в России работу по распространению террористической идеологии и вербовали в свои ряды жителей страны. При задержании у них были изъяты пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении нескольких терактов в Москве и других регионах страны. Обоих подозреваемых в подготовке террористических актов в столице задержали, в южных регионах страны шестерых террористов убили в ходе задержания.

Как заявили в Совете безопасности России, в стране выросла результативность работы спецслужб и правоохранительных органов по предупреждению террористических угроз, за последние пять лет не было крупных терактов.