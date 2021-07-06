Каждый пятый россиянин счел биржевые инвестиции сложным занятием

20% россиян считают, что биржевые инвестиции это «очень сложно», сообщили «Газете.Ru» в сервисе для поиска работы SuperJob.

«Каждый пятый считает, что биржевые инвестиции — это очень сложно, а 4 из 10 затруднились выставить балл», — говорится в результатах тематического опроса компании (есть в распоряжении редакции).

Сложность инвестирования на бирже жители страны оценили в среднем на 3,6 балла из 5, добавили в SuperJob.

Те, у кого есть опыт торгов ценными бумагами, оценивают сложность инвестиций в 3,3 балла из 5. Те, у кого такого опыта нет, — в 3,7.

Чаще всего респонденты ассоциировали биржевые инвестиции с прибылью. Так ответили 23% опрошенных.

«15% россиян ассоциируют инвестиции с вложениями, размещением капитала. 13% считают, что биржевые инвестиции — это мошенничество и обман», — рассказали авторы опроса.

По 4% респондентов ассоциируют биржевые инвестиции с понятием торгов и азартной игрой, 3% — с высокими рисками, 2% — со спекуляциями. Остальные назвали потери, компании, бизнес, банки, графики, брокеров и т.д.

«Мужчины чаще ассоциируют биржевые инвестиции с обманом, женщины — с прибылью и вложениями», — также сообщили в SuperJob.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».