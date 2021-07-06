Pfizer пока не приняла решение по регистрации вакцины от COVID-19 в России

Американская компания Pfizer пока не обращалась в Россию насчет регистрации вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера по внешним коммуникациям компании в России и Белоруссии Александра Чепиногу.

«Компания Pfizer все еще рассматривает данный вопрос», — сказал он.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ряд иностранных производителей подал документы на регистрацию своих вакцин на территории России.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Всего в мире зарегистрировано несколько вакцин от коронавируса. Так, Немецкая компания BioNTech разработала вакцину совместно с американской Pfizer, препарат носит название Pfizer/BioNTech. США также принадлежат вакцины Moderna и Janssen от корпорации Johnson & Johnson. В Великобритании есть вакцина, разработанная компанией AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом. Китай создал три препарата против COVID-19: Sinovac Biotech, Ad5-nCoV («Конвидеция»), CNBG (Sinopharm). Турция создала TURKOVAC.