В Тбилиси продолжается противостояние между противниками и союзниками ЛГБТ-сообщества

В центре Тбилиси продолжаются стычки между противниками и союзниками ЛГБТ-сообщества, передает «Интерфакс».

Поддерживающие права ЛГБТ проводят безмолвную акцию, а радикалы время от времени пытаются прорвать полицейские кордоны и расправиться с оппонентами. По данным местных СМИ, правоохранители задержали нескольких радикалов.

5 июля противники ЛГБТ-сообщества проникли в офис НПО Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. По центру города ходили агрессивно настроенные группы и искали людей с радужной символикой. Также нападению подверглись представители СМИ.

После нападения на участников мероприятия и журналистов был отменен «Марш достоинства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. Организаторы мероприятия заявляли, что не могут рисковать безопасностью участников и выйти на улицу, «полную насилия».

Позже стало известно, что в Грузии задержали восемь человек за избиение репортеров на митинге противников ЛГБТ. Всего пострадали 50 журналистов.