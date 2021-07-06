В Горячем Ключе ввели режим ЧС из-за подтоплений

В городе Горячий Ключ Краснодарского края из-за подтоплений, вызванных ливнями, введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил мэр города Сергей Белопольский в своем Instagram.

«В Горячем Ключе вводим сейчас режим ЧС по подтоплению. Датчики на притоках Псекупса сигнализируют о повышении уровня воды. Самая сложная ситуация сложилась в ст. Пятигорской, там подтопило около 25 домовладений. Людей эвакуируем в пункт временного размещения в 11 школе», — написал Белопольский.

Мэр заявил, что уровень воды в реке Псекупс поднялся до опасных 420 см, чуть позже Белопольский уточнил, что вода поднялась до 573 см, однако уровень воды в притоках реки стал снижаться.

«В настоящее время для проведения аварийно-спасательных работ привлечено 38 человек, 15 единиц техники, лодки. Пока поступило сообщение о подтоплении 11 домов в самом городе. Готовы эвакуировать людей в пункт временного размещения в ТО «Перекрёсток».

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