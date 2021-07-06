Во Владивостоке водитель без прав врезался в дерево, уходя от полицейской погони

Мужчина без водительского удостоверения на незарегистрированном автомобиле устроил ДТП во Владивостоке, пытаясь скрыться от полиции, сообщили в региональном УМВД.

«Заметив сотрудников полиции, водитель Toyota Mark 2 изменил направление движения, чем привлек внимание наряда ГИБДД. Началось преследование... Инспекторы дорожно-патрульной службы неоднократно требовали от водителя произвести остановку, однако он не реагировал и продолжал попытки скрыться, создавая аварийно опасные ситуации. В районе дома №64 на улице Тухачевского водитель седана не справился с управлением и въехал в дерево», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за рулем находился 22-летний молодой человек, на переднем пассажирском сиденье — 21-летняя девушка. При ударе оба получили травмы различной степени тяжести.

Правоохранители установили, что у водителя нет прав, а машина, которой он управлял, не стоит на учете ГИБДД.

Предварительно на водителя составлены административные дела по трем статьям, предварительно его направили на проверку алкогольного опьянения, уточнили в МВД.

Ранее во Владивостоке произошло ДТП с восемью автомобилями.